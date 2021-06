«Dans la maison», un documentaire de Karima Saïdi primé en Belgique

Le documentaire «Dans la maison» de la réalisatrice belgo-marocaine Karima Saïdi a reçu le Prix spécial du jury du festival Millenium à Bruxelles. En compétition belge, le film a séduit les membre du jury qui ont salué une œuvre démarquée dans le registre de l’intime par «une écriture novatrice, tout à la fois marquée par la retenue et par une très grande liberté».

«Face à l’inexorable maladie endurée par sa mère, la réalisatrice nous offre une place incroyablement juste : celle qui nous permet d’être au plus proche des mots échangés entre une mère et sa fille, tout en évitant, grâce à l’utilisation d’images figées de cette femme souffrante, toute forme de voyeurisme qu’entraîne inévitablement la vision d’un corps et d’une âme en train de s’éteindre», a noté le mot du jury parvenu à Yabiladi.

«En construisant le récit de son histoire familiale autour de flashs visuels, de détails anodins du quotidien, d’archives familiales, et de répétitions de questions et de réponses, la réalisatrice donne vie au processus même de la mémoire : celui de la fragmentation du réel et de l’inscription partielle dans notre cerveau de la géographie du présent.»

Karima Saïdi donne la parole à sa mère, atteinte d’Alzheimer. Cette femme marocaine audacieuse et déterminée a choisi de vivre en Belgique, à partir des années 1960. Elle a élevé ses enfants seule, dans une grande modernité puisée dans sa propre culture. Ce documentaire est l’occasion pour la réalisatrice de questionner la mémoire de sa maman, de sa famille, celle du Maroc et de la Belgique.

«Dans la maison», c’est le portrait d’une mère qui s’en va et de sa fille qui reste, portant la continuité de cette histoire tissée entre deux pays, deux cultures et deux réalités. Un documentaire qui déconstruit les clichés et raconte l’exil dans une atmosphère intimiste et des ressentis universels.

En Belgique, le film est sorti en salles depuis le 23 juin. Une diffusion est prévue en juillet sur la RTBF, puis sur 2M à une date ultérieure, puisque la chaîne marocaine a participé à la coproduction.