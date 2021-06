La Marine royale marocaine participe à un exercice naval près des eaux de la Russie

La Marine royale marocaine s’approche de l’espace vital de la Russie, plus précisément dans la zone ukrainienne de la Mer Noire. Elle le fait sur invitation des Etats-Unis, et dans le cadre de l’exercice naval Sea Breeze 2021, prévu du 28 au 10 juillet, indique l’US Navy sur son site. Un avion de transport militaire de type Hercules C-130 de l'armée marocaine a d'ailleurs atterri en Ukraine.

Royal Moroccan Air Force C130 RMAF209 inbound Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/kMG3799f7Y — Manu Gómez (@GDarkconrad) June 23, 2021

Aux côtés du Maroc, 32 pays ont répondu présents à ces manœuvres, dont notamment le Royaume-Uni, Israël, la Turquie, l’Espagne et la France. «C’est le plus grand nombre de nations participantes, jamais enregistré dans l'histoire cet exercice», se félicite la partie américaine.

Sea Breeze est une opération maritime multinationale annuelle, impliquant des composantes maritimes, terrestres et aériennes, et co-organisé par les États-Unis et l'Ukraine avec l’objectif d’améliorer l'interopérabilité et la capacité des forces participantes dans la région de la Mer Noire, précise l’US Navy.

La coopération entre la Marine royale marocaine et l’US Navy se développe. Les deux parties effectuent régulièrement des exercices conjoints. En janvier dernier, c'était à l’occasion de l’«Atlas Handshake» avec la participation de la frégate Allal Ben Abdellah, en service depuis septembre 2012, et le Destroyer USS Porter. Et en mars, c’était en face des eaux des Iles Canaries, ce qui avait suscité en son temps des grincements de dents en Espagne. Pour rappel, le Maroc et les Etats-Unis ont signé, en octobre 2020 à Rabat, un accord de coopération militaire de 10 ans.

Ce mercredi, et avant que ne commence le Sea Breeze 2021, la Russie a annoncé avoir tiré des coups de semonce contre un destroyer britannique accusé par Moscou d’entrer dans ses eaux territoriales en mer Noire.