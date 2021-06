Casablanca : La trémie Almohades sera ouverte à la circulation ce samedi

La trémie des Almohades, reliant la Marina de Casablanca au boulevard des FAR, sera enfin ouverte à la circulation samedi 26 juin. Pour l'occasion une cérémonie de lancement sera organisée sur place à 19h, indique le quotidien L'Economiste.

Le projet qui a coûté 820 millions de dirhams propose une 2x2 voies souterraines de plus de 1800 mètres et un aménagement linéaire de plus de 2200 mètres en comptant la surface. L'infrastructure construite près de la trémie de la Mosquée Hassan II, permettant aux automobilistes d'éviter les deux carrefours à fort trafic près de la gare Casa Port, et d'arriver au niveau de la trémie Dakar.

Le wali de la région Casa-Settat, Said Ahmidouch qui inaugurera la trémie, se rendra également ce samedi au boulevard Ouled Ziane pour le nouveau pont «bow-string», enjambant l’autoroute urbaine. L’ouvrage sera construit sur la trajectoire de la future ligne 4 du tramway qu'il soutiendra, permettant de relier Hay Moulay Rachid au centre-ville via Ouled Ziane.