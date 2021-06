Espagne : La veuve de Younes Blal «réclame justice» pour le crime raciste

Une semaine après l’assassinat raciste de Younes Blal à Murcie par un ancien membre de l’armée espagnole, la dépouille du défunt a été rapatriée au Maroc, où des funérailles familiales ont été organisées à Beni Mellal. Andrea Hidalgo del Valle, veuve de la victime, y a pris part dans un déplacement organisé avec l’appui de l’Association des travailleurs immigrés marocains en Espagne (ATIM), de la société civile maroco-espagnole et des services consulaires marocains. Depuis le Maroc, elle a donné une interview à l’agence de presse Anadolu, à travers laquelle elle a réclamé «justice».

Concernant l’homme objet de l’enquête pour avoir tiré sur Younes, la veuve a réclamé qu’il soit «emprisonné à vie». La semaine dernière, le tribunal d’instruction numéro 1 de Totana a ordonné son placement en détention. «Il ne faudrait pas qu’il retourne dans la rue dans huit ou neuf ans (…) Ce n’était pas une bagarre, où deux personnes se frappaient, ça a dégénéré et quelqu’un est mort. Non. Cet homme l’a tué de sang-froid», a déclaré Andrea. Selon elle, «quand Younes était allongé sur le sol en train de saigner, il a continué à lui tirer dessus. Il n’avait aucune compassion ou pitié. Et son frère était dans un autre café en train de dire : ‘Génial, un musulman de moins’».

La classe politique aux abonnés absents

Dans son entretien à Anadolu, la femme endeuillée a décrit «un cauchemar absolu». «J’ai du mal à croire que c’est réel. C’est vraiment difficile à assimiler», a-t-elle confié en rappelant les faits. Elle indique que tout a commencé lorsqu’une serveuse du café où son mari était attablé a été prise a parti par le tireur, consterné de la voir parler à des clients marocains lors de sa pause. L’un des concernés est un cousin du fils d’Andrea. Younes serait intervenu en rassurant la femme, lui disant qu’elle n’avait pas de quoi s’inquiéter et qu’elle pouvait s’asseoir avec eux. «Puis l’homme est parti, s’est changé, a pris son arme et est retourné au café. Il a tiré trois fois sur Younes en criant ‘p… de Maures, p… de Maures’», a raconté la veuve.

«Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire que ce n’était pas du racisme. Les gens disent que l’homme qui a tué Younes était fou, mais la police a enquêté et n’a trouvé aucun antécédent de maladie mentale à part une certaine anxiété. J’ai moi-même souffert d’anxiété. Je n’ai pas décidé de prendre une arme et de tuer quelqu’un.» Andrea Hidalgo del Valle

Sur le plan politique espagnol, seuls des responsables locaux de Puerto de Mazarrón ont fait part de leur soutien ou ont proposé leur aide, explique la femme. «Au niveau international, le consulat marocain a également été présent. Mais de l’Espagne… zéro. De la part des politiciens, rien du tout», a déploré Andrea. Sans-emploi, elle a confié devoir désormais trouver un travail stable pour continuer à subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants.