MoroccoSino Pharma : La fabrication de vaccins et médicaments au Maroc, soutenue par trois banques

Les ambitions pour créer un «hub» de l’industrie pharmaceutique entre le Maroc et la Chine se confirment. Ainsi, trois principales banques marocaines figurent dans le tour de table de MoroccoSino Pharma, nouvelle société le 23 mars et dotée d’un capital de départ de 10 millions de dirhams. Il s’agit, selon Le Desk, de Bank Of Africa (BOA), Attijariwafa bank (Groupe Al Mada) ainsi que la Banque Centrale Populaire (BCP).

MoroccoSino Pharma est ainsi présentée comme «l’embryon d’un futur hub maroco-chinois du médicament et du vaccin en particulier prévu au cœur de la cité Mohammed VI Tanger Tech et dont le marché cible est l’Afrique», rapporte-t-on.

«Si son statut social balaie tout le spectre des activités d’un laboratoire pharmaceutique d’envergure et de toute la chaine de l’industrie du médicament, de ses dérivés et dispositifs médicaux, jusqu’aux options entourant les brevets, marques, procédés industriels, licences et prises de participations et d’intérêts, c’est surtout son nom qui interpelle et renvoie immanquablement à la Chine et particulièrement à Sinopharm.» Le Desk

Selon les sources citées, l’idée a germé avec l’avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, avec l’option de la co-industrialisation avec la Chine. Toutefois, pour le moment, les industriels marocains n’ont pas encore été associés à l’aventure.