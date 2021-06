Le Maroc a boudé la conférence de Berlin sur la Libye

Le Maroc n’a pas pris part à la Conférence de Berlin sur la Libye, indique le Desk citant une «source diplomatique autorisée». Les images transmises en direct de la réunion montrent en effet que la chaise réservée au royaume est restée vide. Seul le drapeau marocain était présent dans la salle. Le 3 juin «une source gouvernementale» assurait auprès de Le360 que le Maroc était sur la liste des invités de la chancelière Angela Merkel, précisant que Rabat n’a pas encore donné sa réponse à cette invitation.

Cette absence du Maroc à une rencontre sur la crise libyenne tenue en Allemagne n’est pas la première du genre. En octobre 2020, Rabat avait opté également pour la chaise vide, déclinant une invitation officielle du gouvernement allemand à prendre part à l’événement organisée par visioconférence.

Les relations entre Rabat et Berlin traversent une zone de fortes turbulences. Le 6 mai, le royaume a en effet rappelé son ambassadrice à Berlin, pour «les actes hostiles et les actions attentatoires (de l’Allemagne) à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc» et son «acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen». Le gouvernement allemand avait écarté le Maroc de prendre part à la conférence de Berlin de janvier 2020.

Il est lieu de souligner que l’ambassadeur allemand, au même titre que son collègue espagnol, n’ont pas été convié à la rencontre, de la semaine dernière tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, consacrée à la présentation du rapport de la Commission spécial sur le nouveau modèle de développement aux diplomates accrédités à Rabat