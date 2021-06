Chantage faisant appel à des médias : Les peines de trois journalistes augmentées en appel

La cour d'appel de Casablanca a décidé, cette semaine, d'augmenter les peines prononcées en avril dernier à l’encontre de trois journalistes, agissant en réseau. Reconnus coupables de «diffamation, chantage et faux et usage de faux» et condamnés en premier instance à des peines allant de 8 mois à un an de prison, leurs peines passent désormais à 3 ans de réclusion criminelle, rapportent des sources médiatiques.

Les trois hommes ont également été interdits de pratiquer le métier de journaliste pendant 5 ans. La cour d’appel de la capitale économique a également décidé d’annuler l'acquittement d'un commissaire de police impliqué dans l’affaire. Ce dernier a ainsi été reconnu coupable et condamné à un an de prison ferme.

En avril dernier, le tribunal de première instance de Casablanca avait condamné Mohamed El Qassimi, directeur de 3lachTV et Karim Selmaoui, photographe, à un an de prison, alors que Hatim Hajji, directeur du site ‎lenquete.ma, a écopé de 8 mois de prison ferme et l’inspecteur de police, également poursuivi, a été innocenté.

Cinq mois plutôt, la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca avait arrêté Mohamed El Qassimi et Karim Selmaoui en flagrant délit de réception d’une somme d’argent estimée à 300 000 dirhams d’un entrepreneur qu’ils auraient fait chanter. Avec Karim Selmaoui, les personnes poursuivies étaient soupçonnées de former un réseau s’activant dans le chantage d’hommes d’affaires et d’entrepreneurs marocains. Le procureur du roi chargé de cette affaire avait alors décidé de les poursuivre en état d’arrestation et de les transférer à la prison locale Oukacha de Casablanca.

Les investigations menées par la BNPJ avaient révélé comment ce réseau choisissait ses victimes avant de les menacer de publier des enquêtes et de fausses informations les impliquant, dans le but d’obtenir des sommes d’argent ou des faveurs. Au total, près de 53 plaintes ont été déposées à l’encontre des quatre hommes.