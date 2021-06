Découverte au Maroc d'un gène responsable d'un nouveau syndrome génital oculo-cutané

Un nouveau gène, baptisé SDR42E, a été découvert par des médecins marocains, dirigés par les Professeurs Ahmed Bouhouche et Mohammed Belmekki. La découverte de ces deux chercheurs, respectivement spécialiste en génétique humaine, enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, et spécialiste en ophtalmologie, enseignant à l’université internationale Abulcasis des sciences de la santé de Rabat (UIASS), est à l'origine d'un nouveau syndrome génital oculo-cutané, selon un communiqué du Centre d’ophtalmologie de l' UIASS de Rabat.

Cette maladie rare se manifeste, entres autres, par un amincissement de la cornée, une couche transparente située devant l'iris et la pupille. Les travaux ont été menés en collaboration avec l’équipe d’endocrinologie du CHU Ibn Sina, le département de pédiatrie de l’UIASS et des unités d’appui à la recherche scientifique et technique du Centre national de la recherche scientifique.

Le gène joue un rôle important dans la régulation du métabolisme du cholestérol dans le maintien du tissu conjonctif ainsi que de la maturation sexuelle chez l'homme. La découverte de ce gène ouvre de nouvelles voies de recherche pour un nouveau traitement, non seulement pour cette maladie rare, mais aussi pour plusieurs autres maladies très fréquentes, liées à la baisse des hormones sexuelles au cours du vieillissement et qui concernent, par exemple, la sécheresse oculaire, le kératocône, la perte de l’élasticité de la peau, l’alopécie, les problèmes musculo-squelettiques, ajoute le communiqué.

La découverte génétique a nécessité deux années de recherches, après l'examen de deux jeunes malades, atteints du syndrome génital oculo-cutané. Elle a fait l'objet d'une publication scientifique dans la revue internationale Experimental Eye Research, spécialiste dans les maladies ophtalmologiques, dans sa livraison de juin 2021.