Oxford Business Group promeut la transformation digitale des services financiers au Maroc

Le cabinet d'intelligence économique britannique Oxford Business Group (OBG) a promu la transformation digitale que connaissent les services financiers au Maroc dans un rapport avec le Centre monétique interbancaire (CMI) et la banque marocaine CFG Bank. Le rapport a dressé un état des lieux des services financiers marocains, s'appuyant sur des analyses et des entretiens réalisés auprès de personnalités du secteur comme le wali Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri ou le PDG du CMI, Mikael Naciri.

Le rapport se focalise en particulier sur les développements observés en matière de technologie financière et sur l'accélération provoquée pandémie de coronavirus sur le secteur. Il souligne que la création d’un écosystème financier numérique constitue un objectif important de la stratégie globale marocaine afin d’atteindre une compétitivité plus importante et de se positionner en tant que centre financier majeur dans la région.

Abdellatif Jouahri souligne dans le rapport que «les mesures adoptées par le Comité de suivi économique ont permis d'assouplir considérablement les conditions de financement pour les entreprises et les ménages». Le rapport souligne aussi que la pandémie de coronavirus a témoigné de l'essor des paiements digitaux et par internet, le Maroc disposant de nombreux atouts pour le développement des paiements par carte.

Les paiements en ligne ont enregistré une croissance de 30% au premier semestre de 2020 et les paiements sans contact ont augmenté de 700% au cours de la même période.

Le rapport développe enfin les trois défis majeurs auxquels fait face le secteur, à savoir la lenteur du rythme de mise en place des infrastructures proposées, l'accès peu aisé des start-ups au capital ainsi que le besoin de développer le cadre juridique et réglementaire appliqué au secteur.