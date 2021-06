France : Elle escroque ses amis sous couvert d'investissements au Maroc et se fait condamner

Une femme de 54 ans a été condamnée, mardi, par le tribunal judiciaire de Bayonne (sud-ouest de la France) pour des faits d'abus de confiance. Elle a été reconnue coupable d'avoir escroqué une douzaine de ses amis en se faisant remettre près de 400 000 euros, après leur avoir fait croire qu’elle compte investir au Maroc, écrit France Bleu. De l'argent pour l'ouverture d'un hôtel-thalasso à Oualidia sur la côte marocaine qui n'a jamais été utilisé pour le projet, mais qui a été dilapidé pour ses propres besoins.

La quinquagénaire, habitante de Bidart et dont le procès s’est déroulé le 18 mai dernier devant la juridiction de première instance, a été condamnée à dix mois de prison avec sursis et une interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant cinq ans. Elle devra aussi rembourser les victimes, conformément aux réquisitions du parquet de Bayonne, pour les faits se sont déroulés entre 2013 et 2014.

L'ensemble des parties civiles ont été reconnues comme victimes et vont pouvoir demander réparation, alors que sa défense va faire appel de cette sanction du tribunal de Bayonne, qualifiée par son avocat Me Maxime Dubois d’un «non sans juridique».