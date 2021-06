Belgique : La fondation en hommage à Habiba El Hajji et Ahmed Isnasni créée

La Fondation portant le nom de Habiba El Hajji et Ahmed Isnasni, deux Belgo-marocains assassinés 7 mai 2002 dans un double homicide à motif raciste est officiellement créée. Hier, leur fille Kenza Isnasi a annoncé la nouvelle, décrivant un «moment historique». «Après plusieurs reports dû aux restrictions sanitaires, nous avons enfin établis l’acte notarial de la Habiba Ahmed Foundation», a-t-elle affirmé sur sa page Facebook.

«Plus qu’une formalité mais un engagement, un moment rempli d’émotion et d’espoir pour l’avenir, pour Habiba et Ahmed, pour nos parents, pour notre histoire, pour la mémoire, pour notre Belgique à toutes et tous, pour la génération de demain, pour un monde plus juste, pour la reconnaissance et pour la paix», a-t-elle ajouté avant de remercier «toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre à l'aboutissement de cette démarche».

L’année dernière, alors que la famille commémorait le 18e anniversaire de cette disparition, Kenza Isnasi avait annoncé la création de cette Fondation pour honorer la mémoire des deux Belgo-marocains. Si la «famille porte encore ce drame aujourd’hui», selon les mots de la fille, celle-ci ambitionne d’entreprendre un travail de fond à travers cette nouvelle structure, afin d’enrichir la mémoire collective des générations futures et inscrire celle des deux défunts «dans l’histoire de la Belgique».

Cette initiative charnière intervenait un an après que les noms des deux victimes ont été donnés à la rue Vanderlinden, dans la commune de Schaerbeek. En 2002, c’est cette même rue qui a été le théâtre de l’assassinat ayant visé le couple, par un militant d’extrême droite sympathisant du parti Vlaams Blok, actuellement Vlaams Belang.