La souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla «n’est pas menacée, elle ne l’est pas et ne le sera pas», a affirmé ce mercredi 23 juin la ministre des Affaires étrangères à la Chambre des représentants en réponse à une question d’une députée de Vox. Arancha Gonzalez a relevé que Ceuta et Melilla sont «une question d’Etat» qui devrait être écartée du «jeu partisan».

«C'est le moment de s'unir, notamment sur les dossiers d'Etat, et celui-ci en fait certainement partie», a-t-elle précisé. La cheffe de diplomatie a réitéré le pari du gouvernement de coalition de gauche pour «une diplomatie discrète et efficace» afin de résoudre la crise avec le Maroc.

La députée de Vox, María Teresa López Álvarez, a fait la sourdre oreille aux messages de la ministre des Affaires étrangères. «Nous ne voulons plus de mots, nous voulons des faits. Ce que le Maroc a fait, est une menace», a-t-elle souligné en référence à l’exode de milliers de Marocains, les 17 et 18 mai, vers Ceuta «avec l'approbation des autorités marocaines».

Arancha Gonzalez s’est félicitée, en revanche, que l’UE considère les deux villes comme des «frontières européennes».