Suède : La première note nationale du BAC décrochée par un Marocain

Avec une moyenne de 19,68/20, le jeune marocain Adam Talbi s’est classé premier à l’échelle nationale en Suède. Vivant à Uppsala, non-loin de Stockholm, le bachelier de 19 ans est ainsi à la tête des lauréats du BAC 2021 dans le pays. Son parcours a été mis en avant par 2M, qui rapporte qu'Adam a longtemps fait sa scolarité à Casablanca, au Maroc, jusqu’à la période de lycée, où il s’est installé en Suède avec ses parents.

Dans son témoignage après la publication des résultats du BAC, Adam Talbi a exprimé sa joie d’avoir réalisé un tel classement. Par ailleurs, il a rappelé que la mémorisation n’est pas l’approche méthodologique qui permettrait cet exploit.

«Je ne suis pas un élève qui a réellement tendance à mémoriser, j’essaye de me concentrer sur l’essentiel et sur ce qui peut être utile durant l’examen. D’ailleurs, la mémorisation n’est pas l’élément le plus important, car c’est une question aussi d’organisation et de gestion de ses différentes activités. Je ne pense pas que se focaliser uniquement sur la mémorisation, sans se créer d’autres occupations, donnerait des résultats positifs.» Adam Talbi

Son BAC en poche, Adam ambitionne désormais de suivre un cursus de cinq ans en ingénierie civile, dans le domaine de l’industrie et l’économie. «Dans mes deux dernières années, j’aimerai me spécialiser en énergie car un pays comme le Maroc a beaucoup de potentiels en termes d’énergie solaire et cela peut nous aider à évoluer considérablement», a-t-il déclaré.