Des influenceurs du Maroc, des EAU et de Bahreïn en visite en Israël

Les influenceurs ont visité, jeudi dernier, une station de Magen David Adom (MDA), le service d’urgence officiel, d’ambulance et de don du sang en Israël. / Nati Shohat - Flash90

Quelque neuf influenceurs originaires des Emirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn ont effectué un déplacement en Israël. Jeudi dernier à Al Qods, ils ont visité une station de Magen David Adom (MDA), le service d’urgence officiel, d’ambulance et de don du sang en Israël. Un communiqué de MDA, repris ce mercredi par Jerusalem Post, précise que cette étape s’inscrit dans le cadre de la visite effectuée par ces influenceurs arabes dans l’Etat hébreu.

«La visite des influenceurs comprenait également une rencontre avec le président de l'Association des amis de Magen David Adom en Angleterre, Russell Jacobs et le directeur général de l'Association britannique, Daniel Burger, ainsi que de hauts responsables du MDA», ajoute le communiqué. Au cours de la tournée, les influenceurs ont rencontré le personnel et les bénévoles de la société de la Croix-Rouge, ont visité le centre de simulation de l'organisation où les équipes s'exercent et ont été exposés à des technologies innovantes, poursuit la même source.

Dans des déclarations reprises par le communiqué, les membres de la délégation ont décrit une «expérience inoubliable», ayant permis de s’enquérir du temps de réponse du centre et la mobilisation de son personnel.