Le Pacte pour le développement au centre d'une réunion entre partis et la CSMD

Les partis politiques représentés au Parlement et la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) ont tenu, mardi à Salé, une réunion consultative pour développer une vision commune autour du Pacte national pour le développement, l'un des deux mécanismes de mise en œuvre du Nouveau modèle de développement (NMD).

Cette réunion consultative, la deuxième en son genre et qui a connu la participation des secrétaires généraux des partis politiques et du président de la commission, Chakib Benmoussa, s'inscrit dans le cadre de l'examen de questions relatives au rapport sur le NMD et des recommandations qu'il a apportées, en plus de trouver un terrain d'entente entre les forces vives de la nation.

A cet égard, le secrétaire général du Parti du mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, a indiqué que cette rencontre a abouti à une «sorte de consensus» avec la CSMD concernant le Pacte national pour le développement. D'autres modifications pourraient être apportées à ce document, lequel sera présenté à d'autres parties prenantes afin de l'enrichir, a-t-il déclaré à la presse à l'issue de cette rencontre.

De son côté, Chakib Benmoussa a fait savoir que cette réunion consultative intervient pour aller de l'avant dans le processus de mise en place de la charte nationale pour le développement, et pour donner une nouvelle impulsion à l’implication de tous les acteurs et de toutes les parties dans ce chantier.

Ce processus est ouvert à tous les les intervenants afin d'apporter des améliorations à ce document, l'objectif étant de parvenir à une formule acceptable, que ce soit au niveau de la vision future ou des axes fondamentaux de la charte.

Le rapport du nouveau modèle de développement insiste sur la nécessité d'établir deux mécanismes pour mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, à savoir une charte nationale pour le développement, visant la consécration de l'engagement de toutes les forces vives de la nation au profit d'un nouvel horizon de développement à une référence mixte, ainsi que la création d'un mécanisme de suivi et de propulsion des chantiers stratégiques de développement et de conduite du changement.