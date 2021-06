Marhaba 2021 : Réussir l'opération en préservant les acquis, un «défi à relever»

Le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani a indiqué, mardi à Rabat, que le fait de réussir l'opération Marhaba-2021 tout en préservant les acquis réalisés en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19, demeure un défi à relever. Répondant à une question centrale relative à l'accueil des MRE, à l'occasion de la séance mensuelle de politique générale à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement a souligné que cette année l'enjeu est de relever le défi particulier de réussir l'opération Marhaba-2021 en ces circonstances exceptionnelles induites par la pandémie de la Covid-19, mettant l'accent sur l'impératif de préserver les acquis engrangés en matière de gestion de cette pandémie.

«Nous sommes face à une réelle épopée nationale et tout le monde doit contribuer à sa réussite, à même de faire de l'été 2021 la consécration du Maroc du patriotisme, de la solidarité et de l'espoir», a-t-il affirmé. El Othmani a ajouté que l'objectif est de permettre à des dizaines de millier de Marocains du monde des 3e et 4e générations de visiter leur pays et de retrouver leurs proches et leur Patrie dans les meilleures conditions, ce qui constitue «un acquis national humain et social très valeureux et un défi qui nécessite la mobilisation de tous pour le relever».

Il a rappelé, à cet égard, les différentes mesures prises pour accompagner le retour des Marocains du monde après la décision du gouvernement de reprendre les vols vers et depuis le Royaume, à partir du 15 juin 2021, par le biais de vols dans le cadre d'autorisations exceptionnelles, étant donné que l'espace aérien du Royaume est toujours fermé.

En outre, M. El Otmani a souligné que le gouvernement s'est mobilisé pour prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à la réussite de l'opération du retour des MRE dans leur Mère-patrie, au titre de l'année 2021 qui a débuté depuis le 15 juin, expliquant que les pouvoirs publics se focalisent sur la facilitation de l'accueil et de l'accompagnement des MRE jusqu'à leur retour dans leurs pays d'accueil.