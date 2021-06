Beach-volley dames : Le Maroc bat le Soudan (2-0)

L'équipe marocaine dames de Beach-volley a battu son homologue soudanaise par 2 sets à 0 lors de la première journée (groupe A) des qualifications africaines aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputée mardi à Agadir.

Outre le Maroc et le Soudan , le Groupe A comprend la Gambie et le Rwanda. Le Groupe B se compose du Nigéria, du Kenya, du Cap-Vert et de la RD Congo.

Le coup d'envoi des qualifications africaines au tournoi de beach-volley comptant pour les Jeux olympiques (JO) de Tokyo, a été donné mardi à Agadir.

Ces éliminatoires se poursuivront jusqu'au 28 juin avec la participation de 24 sélections chez les messieurs et 20 côté dames.