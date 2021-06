Sykes Seafood et Klaas Puul investiront 40 millions € dans deux usines au nord du Maroc

Le groupe britannique Sykes Seafood, spécialiste de la transformation des produits de la mer et sa société-sœur Klaas Puul ont annoncé, cette semaine, un investissement de 40 millions d’euros, dans deux nouvelles installations à Tanger et à Fnideq. Selon un communiqué, le groupe précise que sa future usine de Fnideq s’étalera sur une superficie de 25 000 mètres carrés, et élargira «considérablement l’offre de produits à valeur ajoutée pour la clientèle de Sykes et KlaasPuul».

Elle proposera une large gamme de produits destinés au marché européen. D’après la même source, la future usine sera dotée de station de décorticage, de cuisson et de congélation de différentes variétés de crevettes. L’usine sera également dotée d’une installation complète de filetage, de découpage et d’emballage.

Pour ce qui est du projet d’usine à Tanger, il est développé avec la fondation marocaine Mascir, qui s’est spécialisée dans la récupération des coquilles de crevettes pour une utilisation ultérieure dans l'industrie médicale. La future usine traitera plus de 7 000 tonnes de coquilles de crevettes chaque année, et créera plusieurs emplois au niveau local, précise la société.

L’investissement de Sykes et Klaas Puul dans le Nord du Maroc est motivée par «le succès confirmé» des précédents investissements réalisés dans le Royaume. Klaas Puul rappelle en effet que «l’intérêt qu’il porte pour le Maroc remonte à 1989 ; lorsque l’entreprise familiale dirigée par Evert Mooijer a décidé d’investir et créer la société Peeling à Tanger». En 2014, Evert Mooijer a décidé encore une fois d’investir 15 millions d’euros pour construire une installation ultramoderne de 11 000 mètres carrés à Tanger, employant plus de 3 500 personnes, conclut le groupe.