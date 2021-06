Maroc : Prix à la consommation en hausse de 1,9% en mai

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a rapporté que l'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 1,9% en mai 2021, par rapport au même mois de l'année précédente.

La plus forte augmentation se remarque dans l'indice transport avec une hausse de 9,5% qui fait augmenter les produits non alimentaires de 2,2%, malgré la baisse de 0,2% pour la communication. Les produits alimentaires eux dénotent une hausse générale de 1,5%, explique le HCP.

Par rapport au mois précédent, l'IPC a connu en mai une hausse de 0,3%. Cette variation témoigne de l'augmentation de l'indice des produits alimentaires de 0.5%, principalement les prix des carburants avec +0,7%, et de l'indice des produits non alimentaires augmentant de 0,1% entre avril et mai.

Les hausses des produits alimentaires constatées entre avril et mai 2021 concernent principalement les poissons et fruits de mer avec +7,1%, les viandes avec +2,9%, les légumes avec +1,5% et les huiles et graisses et le café, thé et cacao avec à peine +0,1%.

A l'inverse, les prix ont diminué de -5,0% pour les fruits et de -0,4% pour le lait, fromage et œufs. Pour les produits non alimentaires.

Les villes les plus touchées par ces hausses rapportées par l'IPC ont été Beni-Mellal avec +1,3%, Safi avec +0,9%, Settat et Errachidia avec +0,8%, Marrakech avec +0,6%, Tétouan et Al-Hoceïma avec +0,5% et Casablanca et Laâyoune avec +0,3%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Fès (-0,7%) et à Dakhla avec (-0,2%).

L'indicateur d’inflation sous-jacente, exception faite des produits à prix volatiles et des produits à tarifs publics, aurait connu pour mai 2021 une hausse de 0,1% par rapport au mois d’avril 2021 et de 1,0% par rapport au mois de mai 2020.