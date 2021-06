Espagne : Ciudadanos veut bloquer 1,5 milliard € d’aides de l’UE au Maroc

En Espagne, il y a des partis qui exigent du gouvernement de rétablir la confiance avec le Maroc dans les plus brefs délais, et ceux qui poussent pour des mesures de rétorsions. Ciudadanos se présente ainsi comme la porte-parole de ce groupe à la Chambre des représentants. Ce parti de centre-droit a demandé dans une question écrite si l’exécutif Sanchez envisage de «bloquer le financement de l'Instrument de Voisinage, de Développement et de Coopération (NDICI) accordé Maroc», rapporte Europa Press. Ciudadanos affirme que Rabat devrait bénéficier d’environ 1,5 milliard euros pour les sept prochaines années.

Jouabt l'apaisement, le gouvernement espagnol s’est contenté d'affirmer qu’il «considère la mise en œuvre de la NDICI comme une priorité dans ses relations avec le Voisinage Sud» de la Méditerranée, soulignant que ce mécanisme de coopération «est appelé à être une pièce fondamentale du nouveau Pacte sur la migration et l'asile». Et d’ajouter que «l’Espagne propose l'utilisation des fonds destinés à la coopération migratoire comme un outil permettant de développer des projets et des initiatives d'intérêt mutuel et de bénéfice réciproque».

La mesure de rétortion de Ciudadanos ne constitue pas une nouveauté, des médias espagnols l’avaient déjà suggérée au lendemain de l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta. Pour mémoire, Josep Borrell, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avait déclaré lors d'une interview le 21 mai, «c’est grâce en grande partie à une médiation de l’Espagne que le Maroc a reçu durant les six dernières années 15.000 millions euros de l’Union européenne» destinés au financement de programmes de coopération.