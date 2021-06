Enfants marocains bloqués en Syrie : Abdellatif Ouahbi épingle le gouvernement

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) fait désormais son cheval de bataille la question des enfants marocains bloqués dans les zones de conflit. Lundi à la Chambre des conseillers, son secrétaire général et par ailleurs député a épinglé le gouvernement sur cette question, en assurant que ce dossier est une «honte» pour le cabinet El Othmani.

Dans une question adressée à la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, lors de la séance de questions orales, Abdellatif Ouahbi a ainsi réexposé le cas des deux enfants marocains Othman et Fatima Ben Hamdan, rappelant qu’ils sont actuellement bloqués en Turquie, alors qu'ils disposent de tous les justificatifs leur permettant de rentrer au Maroc. «Depuis un mois, nous essayons de les rapatrier mais aucun responsable ne réagit», a-t-il dénoncé.

«En tant qu'État et gouvernement, nous sommes responsables de ces enfants où qu'ils soient dans le monde. Ce sont des enfants marocains en Syrie et en Irak, âgés de 8 à 10 ans et sans abris alors que leurs parents sont morts après s’être tournés vers le terrorisme.» Abdellatif Ouahbi

Pour sa part, Jamila El Moussali a assuré que le Maroc «n'abandonne pas ses enfants», indiquant à cet égard que les secteurs gouvernementaux directement concernés par le dossier des mineurs à l'étranger travaillent actuellement à l'identification de ces enfants dans le but de les rapatrier vers le royaume.

A rappeler que les données de la Coordination nationale des familles des Marocains détenus et bloqués en Syrie et en Irak indiquent que le nombre d'enfants marocains dans les camps syriens s’élève à 234 enfants accompagnés de leurs mères et de 48 orphelins, dont un grand nombre vivent dans des conditions tragiques.