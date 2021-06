Affaires Raïssouni et Radi : Un sit-in de protestation contre la venue de Christophe Deloire

Alors que les procès des journalistes Omar Radi et Soulaimane Raïssouni se déroulement ce mardi, un sit-in de solidarité avec Hafsa Boutahar et Mohamed Adam, parties civiles dans les deux affaires en cours, sera organisé ce mardi à partir de 12h00, devant le siège de la Cour d’appel de Casablanca. Selon l’appel lancé par ses organisateurs et parvenu à Yabiladi, «les participants entendent, également, protester avec plusieurs pancartes, contre la venue au Maroc de Christophe Deloire, secrétaire général de l’ONG française RSF».

Le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) a annoncé, dimanche, qu’il se rend au Maroc pour assister aux procès des deux journalistes et soutenir la liberté de la presse.

Je me rendrai demain au #Maroc pour assister mardi aux procès des journalistes #OmarRadi et #SouleimanRaissouni et soutenir les militants de la liberté de la presse. Les autorités marocaines sont comptables de la vie de ce dernier. https://t.co/Ek0AZX7nOS @RSF_NordAfrique pic.twitter.com/acKAoCbSDk — Christophe Deloire (@cdeloire) June 20, 2021

Dans une déclaration publiée sur son site, RSF a estimé que les autorités marocaines étaient «responsables» de la vie de Raissouni, à son 75e jour de grève de la faim. L’ONG a réitéré son appel au roi Mohammed VI afin «d’intervenir de toute urgence pour le faire libérer et éviter qu’il ne se meure en prison» et pour que le Maroc «n’ait pas à porter la terrible responsabilité d’avoir laissé mourir un journaliste en prison».