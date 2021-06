Maroc : Pour la DEPF, l’Été 2021 s'annonce «favorable» pour le tourisme

La période estivale s'annonce «favorable» pour le secteur touristique, suite à la décision du Maroc de la réouverture progressive de ses frontières aériennes, à partir du 15 juin 2021, estime la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration. Cette ouverture tient en compte l'évolution de la situation épidémiologique au niveau national et au niveau des pays de provenance, avec des dispositifs particuliers à la faveur des Marocains résidant à l'étranger (MRE) pour faciliter leur accès au Royaume, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Du côté maritime, l'opération Marhaba 2021 a démarré le 15 juin et aura lieu à partir des mêmes points de transit de l'année dernière aux conditions sanitaires pré-requises pour franchir le territoire national, fait savoir la même source, ajoutant que d'après l'Office national marocain du tourisme (ONMT), 42 compagnies aériennes dont 4 nouvelles vont reprendre leurs activités au Maroc suite à la reprise des vols pour desservir 43 pays.

Entre le 15 juin et le 30 septembre, 3,5 millions de sièges aériens seront mis à la disposition des voyageurs, soit près des trois quarts de la capacité proposée lors de la même période de 2019.