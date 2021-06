Maroc : Quatre terroristes présumés arrêtés dans le démantèlement d'une cellule à Sid Zouine

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance territoriale (DGST), a procédé ce mardi matin, au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech, active dans la commune rurale de Sidi Zouine (Marrakech-Safi). Quatre terroristes présumés, âgés de 22 à 28 ans, ont été arrêtés, indique un communiqué du BCIJ, repris par l’agence MAP.

La même source a expliqué que les recherches ont permis de recueillir des données précises sur le projet terroriste du chef de cette cellule, qui pariait sur la mise en œuvre des agendas des groupes terroristes internationaux pour porter atteinte à des cibles et des projets à l'intérieur dans le royaume. Selon le communiqué, le chef de cette cellule envisageait aussi de rejoindre la branche de Daech dans la région du Sahel, après avoir tissé des relations avec un dirigeant du groupe, portant la nationalité d'un pays étranger et résidant hors du Maroc, qui lui a donné des instructions afin de rejoindre les camps de combat, s'entraîner à la fabrication d'explosifs et à la sélection de cibles terroristes.

L’émir de cette cellule a fait appel à ses compétences professionnelles de soudage pour fabriquer des armes blanches et des engins explosifs artisanaux, menant même des expériences pratiques pour exploiter ces matières explosives. Il aurait procédé à l'acquisition des matières chimiques d’un magasin à Marrakech. Après avoir achevé les recrutements, la cellule est passée à la mise en œuvre de ses plans qui ont identifié comme cibles immédiates des installations vitales et des sièges de la sécurité, en plus d’avoir identifié des personnes en vue de leur liquidation physique au moyen d’armes blanches.

DÉMANTÈLEMENT PAR LE BUREAU CENTRAL DES INVESTIGATIONS JUDICIAIRES (BCIJ) D'UNE CELLULE TERRORISTE AFFILIÉE A L'ORGANISATION DITE "ÉTAT ISLAMIQUE", COMPOSÉE DE 4 EXTRÉMISTES, S'ACTIVANT DANS LA COMMUNE RURALE DE SIDI ZOUINE DANS LA RÉGION MARRAKECH-SAFI pic.twitter.com/VLjoU0fDPj — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) June 22, 2021

Les investigations ont révélé que les membres de cette cellule terroriste pariaient sur le recrutement de jeunes mineurs, dans le but de diffuser et de vulgariser l'idéologie extrémiste et ce, en organisant des réunions d'endoctrinement dans la région de Sid Zouine.

Selon le BCJI, les perquisitions dans les domiciles des personnes arrêtées, et dans un magasin attenant au domicile du principal suspect, ont permis la saisie d'armes blanches de différentes tailles, de matériel informatique, une machine à souder, des produits chimiques suspectés d'être utilisés dans la préparation d'explosifs, des fils électriques et une balance. Des agents du BCIJ ont également effectué une inspection sur une porte en fer dans la résidence de l'un des suspects, portant un slogan qui imite la bannière de Daech.

Les suspects arrêtés ont été mis à la disposition de l’enquête, menée sous la supervision du parquet.