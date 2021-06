Maroc : Nouveau parc aquatique aux standards internationaux à Beni Mellal

Un nouveau parc aquatique aux standards internationaux, a été inauguré, lundi, à Béni Mellal, par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil.

Ce parc aquatique, baptisé Dinoland, est le premier du genre au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra. Il a été réalisé dans le respect des normes et standards internationaux reconnus dans l’édification des parcs aquatiques, indique un communiqué de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra.

Ce projet sera de nature à revigorer le tourisme dans la région, qui regorge d’importantes potentialités naturelles et dispose de sites touristiques importants.

Ce parc s’inscrit dans le cadre d’un projet touristique intégré de la région ayant nécessité enveloppe budgétaire de 75 millions de dirhams, qui comprend la création d’un hôtel quatre étoiles d'une capacité de 80 lits, en plus de la création d’un bain maure, d’une piscine olympique couverte, et d’une grande salle de conférence avec une capacité d’accueil de 1000 participants, une salle de sport et une salle de jeux pour enfants.

Ce projet, érigé sur une superficie de 22 mille mètres carrés, offrira 100 emplois dans des postes d’administrateurs, des maîtres-nageurs, de professeurs de natation, d’employés dans les domaines de la restauration de l'entretien, du jardinage, de la réception et du gardiennage.