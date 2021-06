Covid-19 : Un traitement antiviral efficace contre les cas graves

Un an et demi après le début de la pandémie, des scientifiques ont trouvé un traitement antiviral efficace pour réduire la mortalité chez des patients avec des formes graves. Fabriqué par l’entreprise américaine Regeneron, REGEN-COV est devenu célèbre en octobre 2020, quand il a été utilisé par l’ex-président américain Donald Trump, alors atteint de Covid-19. Il a fait l’objet d’un essai randomisé par le Britannique Recovery.

Ce dernier l’a testé chez 9 785 patients hospitalisés entre septembre 2020 et mai 2021, selon la revue Sciences et Avenir, qui cite des résultats parus le 16 juin. Les anticorps monoclonaux, qui ciblent le coronavirus pour l’empêcher d’infecter les cellules, réduisent la mortalité de 20% chez les patients qui n’ont pas encore produit d'anticorps naturellement.

«Environ la moitié des patients arrivent à [en] produire, une semaine après l’infection. Eux, ils n’ont pas besoin de ces anticorps artificiels. Mais pour ceux qui n’ont pas encore d’anticorps contre le virus, ce traitement est très utile», résume Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes à l’université d’Oxford (Royaume-Uni). Codirecteur de l’essai Recovery, il affirme que bien que les experts ignorent la raison pour laquelle des patients ne produisent pas ces anticorps, ils sont «sont souvent plus âgés, avec un système immunitaire moins efficace et c’est précisément [eux] qui meurent le plus de Covid-19, avec un taux de mortalité deux fois plus important». Parmi eux, la mortalité est descendue de 30% (non traités) à 24% (traités) grâce aux anticorps monoclonaux et le séjour hospitalier est passé de 17 à 13 jours.

Peter Horby estime qu’il faudra attendre au moins un mois pour que le REGEN-COV soit accessible, le temps de sa validation par les agences de santé de la mise en place de sa production. Mais malgré ce pas en avant, il rappelle que la bataille n’est pas gagnée et que le développement d’autres traitements reste encore vital. «Il nous manque encore quelque chose d’essentiel dans notre arsenal contre ce virus, un traitement antiviral facile à administrer et bon marché qui puisse être produit aisément, car ces anticorps monoclonaux restent très onéreux», conclut-il.