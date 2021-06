Au Maroc, Ismail Haniyeh a boudé Al Adl wal Ihssane et Benkirane

Le chef du bureau politique du Hamas a quitté ce lundi le Maroc. Il est déjà arrivé à Nouakchott où il a été accueilli par le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Durant son séjour au royaume, Ismail Haniyeh s’est réuni avec le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach et des personnalités partisanes et associatives, à l’exception des membres d’Al Adl wal Ihssane.

Les disciples de Mohamed Abbadi ont été écartés de la composition de la délégation des acteurs politiques connus pour leurs appuis à la cause palestinienne, que le chef du bureau politique du mouvement islamiste à Gaza a rencontrée, le vendredi 18 juin, dans sa résidence officielle à Rabat.

La liste comprenait notamment Me. Abderrahman Benameur, ancien secrétaire général du PADS, et Aziz Hannoui, du PJD et numéro 2 de l’Observatoire marocain contre la normalisation. Haniyeh a également pris langue avec Mohamed Benjelloun Andalousi, de l’Istiqlal et président de l’Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien, et Ahmed Akhchichen, membre fondateur du PAM.

Haniyeh a boudé également Benkirane

Sous couvert d’anonymat, une source au sein de la Jamâa a confié à Yabiladi qu’un membre mouvement islamiste palestinien, qui accompagnait Haniyeh, s’est excusé à la dernière minute de prendre part à la conférence virtuelle, organisée le même jour par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, placé sous le thème : «La Palestine a vaincu». Un collectif d’ONG créée fin février, réunissant quinze instances marocaines politiques, syndicales et associatives et dont le fer de lance est Al Adl wal Ihssane. D’ailleurs, c’est sous la pression d’AWI que les «frères» d’El Othmani ont été évincés de son tour de table en riposte à leur approbation de l’établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Selon la même source, le caractère «officiel» de la visite aurait empêché Ismail Haniyeh de rencontrer des représentants d’AWI. Il est lieu de signaler que Khaled Mechaal, lors de sa visite au Maroc en décembre 2017, ne s’était réuni avec aucun membre d’AWI. Comme dans le cas de Haniyeh, c’est le PJD qui avait invité l’ancien chef du bureau politique du Hamas à se rendre au royaume.

Force est de constater qu’Ismail Haniyeh a boudé également Abdelilah Benkirane, l’ancien secrétaire général du PJD. En revanche, il s’est rendu ce lundi 21 juin au domicile de Mustapha Ramid, le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement. Pour rappel, Khaled Mechaal avait, lui, effectué une visite de courtoisie à Abdelilah Benkirane.

Officiellement, le déplacement d’Ismail Haniyeh au Maroc fait suite à une invitation du PJD. Le Roi Mohammed VI a offert, jeudi, un dîner en l’honneur du chef du bureau politique du Hamas, présidé par le chef du gouvernement.