Un nouveau Plan Maroc Mines pour la période 2021-2030

Le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement a annoncé, ce lundi lors d'une cérémonie, la mise en place d’un nouveau Plan Maroc Mines 2021-2030 (PMM). Ce plan découle d’une évaluation en 2019 du plan 2013-2025, ayant permis d’identifier six enjeux majeurs qui impactent le développement du secteur minier national.

Ces enjeux touchaient entre autres la dynamisation de la recherche et de l’exploration minière, du renforcement de la professionnalisation des opérateurs miniers, de l’adaptabilité de l’organisation du secteur, la disponibilité du capital humain qualifié et la capitalisation du savoir nécessaire au développement et à la pérennité du secteur minier national, indique le département dans un communiqué. Découlent de ces enjeux, sous le bon œil d’un projet de bonne gouvernance, d’intégration économique, de respect de l’environnement et de durabilité et des droits des populations, la mise en place du PMM 2021-2030 développé autour de 4 piliers, 21 actes de développement, 58 leviers et 127 actions.

Les approches stratégiques retenues pour supporter et mettre en œuvre ce plan se sont développées autour de 7 points : renforcer le rôle de l'Office national des hydrocarbures et des mines en tant qu'acteur public central dans le développement du secteur minier, renforcer et développer les missions de la Direction de la géologie, développer un laboratoire national minier, accompagner les TPME minières, développer des formations et des ressources humaines qualifiées en adéquation avec les besoins du secteur, développer des formations et des ressources humaines qualifiées en adéquation avec les besoins du secteur, favoriser l'émergence d'une industrie de valorisation et de transformation des produits miniers et mettre en place un régime fiscal adapté au secteur.

Le Maroc dispose de 70% des réserves mondiales en phosphate lui conférant le rang du premier exportateur à l’échelle mondiale de la substance. Il occupe aussi une place de choix dans l’exploitation d’autres substances minérales comme l'argent (rang 19ème mondial et premier en Afrique), la fluorine (7e au niveau 2e mondial et 2e en Afrique), la barytine (3e au niveau mondial et premier en Afrique), le cobalt (11e mondial et 3e en Afrique), rappelle le communiqué.

La production minière représente une place importance du produit intérieur brut marocain (entre 7% et 10%). En 2020, elle a représenté 21,7% de la valeur des exportations du royaume.