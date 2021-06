Maroc : Le capital de Barid Bank transféré à l’Etat

Pôle bancaire de Barid Al-Maghrib, Barid Bank passe désormais dans le giron de l’Etat, auquel le capital sera transféré. Selon des informations révélées par le quotidien L’Economiste, ce changement s’explique par la politique de restructuration des entreprises publiques, pour assurer la pérennité de leur modèle économique et améliorer leur contribution par le biais des dividendes et des redevances.

Ce processus pourrait s’opérer à travers la création de groupes, de holdings et de pôles sectoriels, afin d’atteindre une taille permettant des synergies et des économies d’échelle. Dans le cas de Barid Bank, il s’agirait surtout de sauver une filiale bancaire au bout du gouffre. Récemment, la structure a fait l’objet d’une mission d’enquête parlementaire dont les résultats restent attendus, après des alertes de dysfonctionnements qui se sont multipliés depuis janvier 2021.

L’atmosphère entre Barid Al Maghrib et ses employés ne serait pas non plus au beau fixe, puisque les salariés ont commencé l’année avec une grève nationale ouverte en défense de leurs acquis sociaux, confrontés à des difficultés financières.