Les prévisions d'exportations marocaines d'agrumes revues à la baisse

Les prévisions d’exportation du Maroc ont été revues à la baisse par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), suite à la forte demande locale et de la concurrence des autres pays de la région. L'USDA publie plus de 2 000 rapports GAIN (Global Agriculture Information Network) chaque année avec des prévisions sur l’état et les tendances du marché agricole.

Alors que les analyses de décembre laissaient penser une croissance exponentielle pour 2020/2021, les derniers chiffres laissent entendre que l’exportation d’orange fraiche et de citron frais et vert par le Maroc devraient plutôt connaître une légère baisse.

Malgré tout, la production marocaine d’agrume a bénéficié d’un meilleur temps et de pluies régulières qui ont permis une bonne production, contrairement aux deux dernières saisons qui étaient sèches et présentaient de forts stress thermiques, poursuit le rapport. Les autorités marocaines, elles, qui ont mis à jour leurs données, n’ont pas changé leurs estimations concernant les oranges, citrons, mandarines et jus d’orange, gardant le cap de «conditions normales/favorables».