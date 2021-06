Marhaba 2021 : La RAM annonce de nouveaux vols reliant l’Europe au Maroc

La compagnie nationale Royal air Maroc (RAM) a annoncé, ce lundi, des vols additionnels au départ de plusieurs villes européennes du 15 juillet au 21 juillet. Sur son compte Twitter, la RAM a précisé que des vols retour pour ces mêmes lignes aériennes, reliant Casablanca à Bologne, Milan, Bruxelles, Paris Roissy, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon, seront programmés, de leur côté, du 12 au 18 août 2021.

Ainsi, si les lignes Bruxelles-Casablanca et Paris Roissy-Casablanca seront programmées quotidiennement, les vols de celle reliant Bologne à Casablanca sont prévus les 16 et 21 juillet pour un retour le 13 et le 18 août.

Pour Milan-Casablanca, les allers sont prévus les 17 et 20 juillet, tandis que les retours sont programmés les 14 et 17 août. Quant aux villes françaises, il s’agit de Lyon-Casablanca (Aller 16 juillet / Retour 13 août), Marseille-Casablanca (Aller 20 juillet / Retour 17 août), Bordeaux-Casablanca (Aller 21 juillet / Retour 18 août) et Toulouse-Casablanca (ller 19 juillet / Retour 16 août).

Enfin, les vols reliant Amsterdam à Casablanca sont programmés les 16 et 19 juillet pour l’aller et les 14 et 16 août pour le retour, tandis que ceux reliant Francfort à la capitale économique sont prévus les 16, 18, 19 et 21 juillet pour l’aller, et les 13, 15, 16 et 18 août pour le retour.