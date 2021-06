Plus de 400 enfants morts dans leur traversée vers l’Europe

De juin 2018 à aujourd’hui, pas moins 440 enfants ont péri, dans leur tentative de traversée vers l’Europe. Selon les données du réseau européen UNITED Against Refugee Deaths, consultées par le collectif de journalistes Lost in Europe, la plupart seraient morts en tentant d’atteindre les rives sud depuis le Maroc, la Libye et la Turquie. Le nombre réel est probablement plus élevé, d’autant que tous les décès ne sont pas documentés.

Selon les données relayées par les médias en Europe, toutes les circonstances des décès ne sont pas connues non plus. Elles incluent les suicides au sein des mineurs migrants, en cas de refus de la demande d’asile de la famille, ou ceux survenus dans les centres de rétention des jeunes étrangers. Sont également comptabilisés les morts au cours de violences dans les camps de réfugiés ou celles enregistrées au cours de la traversée, comme les noyades ou les décès dans les camions frigorifiques. Depuis 2018, UNITED Against Refugee Deaths a compté un total de 9 901 morts. Dans une liste récemment publiée, elle permet de retrouver les noms de certains mineurs ou jeunes morts, identifiés ou non. Celle-ci inclut notamment le cas de Saber Azzouz, mort en mer en mai dernier en tentant de rallier Ceuta.

Mais pour le collectif Lost in Europe, la disparition des mineurs étrangers en Europe reste aussi une problématique. Leur nombre exact est inconnu, mais l’organisation Missing Children Europe estime qu’ils ont été près de 30 000 disparus, entre 2014 et 2017. Entre 2018 et 2020, 18 292 mineurs migrants non accompagnés seraient disparus en Europe, soit une moyenne de 20 par jour. Les données qui permettent d’identifier leurs pays d’origine montrent que ces enfants viennent principalement du Maroc, d’Algérie et d’Erythrée.

Plus tôt en juin, Lorst in Europe a exprimé ses craintes que certains de ces disparus tombent entre les mains de bandes organisées de trafic de drogue ou de trafic d’êtres humains, ou qu’ils soient exposés aux réseaux d’exploitation sexuelle.