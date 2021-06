Le Maroc termine en tête des 22e championnats arabes d'athlétisme

La sélection marocaine d'athlétisme a terminé le 22e championnat arabe d’Athlétisme, du 16 au 20 juin à Tunis en tête du tableau totalisant 31 médailles : 10 en or, 9 d’argent et 12 de bronze.

Les 24 athlètes marocains ont devancé la Tunisie, arrivée deuxième, avec 15 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze) et l'Algérie troisième avec 10 médailles (6 or, 7 argent et 8 bronze). Arrivent ensuite dans l’ordre le Bahreïn, l'Égypte et l’Irak. Au total, plus de 400 sportifs ont participé à ce championnat arabe.

Tous les athlètes ont pu au cours de ce championnat chercher à réaliser les minima en vue de se qualifier aux jeux olympiques de Tokyo.

Voici la liste des 31 médailles marocaines acquises pendant ces 4 journées :

Or :

- Lamiae Lhabze-Soukaina Hajji-Assia Raziki-Noura Ennadi sur 4x400m

- Sara El Hachimi-Hajar Eddaou-Yousra Lajdoud-Salma Lahlali sur 4x100m

- Noura Ennadi sur 400m Haies

- Hassan Toriss au semi-marathon

- Rahma Tahiri sur 5000m

- Assia Raziki sur 400m

- Soukaina Hajji sur 800m

- Mohamed Tindouft sur 300m steeples

- Ghizlane Siba au saut en hauteur

- Fatima-Ezzahra Gardadi sur 10000m

Argent :

- Oussama Nabil sur 800m

- Yousra Lajdoud au saut en longueur

- Zineb Zaroual au lancer de poids

- Abdellatif Sadiki sur 1500m

- Rkia El Moukim au semi-marathon

- Othmane El Goumri au semi-marathon

- Hanane Qalouj sur 10000m

- Mohamed Hamadi au triple saut

- Mouhcine Khoua au saut en longueur

Bronze :

- Anas Essayi sur 1500m

- Salma Lahlali sur 400m

- Mohamed Koussi sur 110m Haies

- Noura Ennadi sur 100m Haies

- Ismail Manyani sur 400m Haies

- Hassan Moujahid sur 800m

- Rahma Tahiri sur 1500m

- Bachir Mbarki au lancer de disque

- Soufiyan Bouqantar sur 5000

- Hanene Qalouj au semi-marathon

- Soukaina Zakkour au lancer de marteau

- Mouhcine Outalha sur 10000m.