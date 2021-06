Coupe arabe des nations (U20) : Le Maroc domine le Tadjikistan avec 6 but à 1

Les lionceaux de l'Atlas ont entamé leur participation à la septième édition de la Coupe arabe des nations (U20) en Egypte, en dominant le Tadjikistan, l'un des invités de ce tournoi, sur le score fleuve de 6-1, dimanche au Caire, dans un match comptant pour le groupe B.

Omar Sadiq a ouvert le score pour la formation marocaine à la 18e minute, avant que Mohamed Radid, auteur d'un doublé, n'aggrave le score à la seconde mi-temps (48è et 59è). Deux minutes plus tard, Bilal Al-Khanous a inscrit le quatrième but après une passe en profondeur de Mohamed Radid.

A la 84e minute, Hassan Akboub a inscrit le cinquième but de l'équipe nationale, avant que Elias Bougaffer, un professionnel du club néerlandais d'Eindhoven, ne signe le sixième but. L'unique réalisation du Tadjikistan a été signée par Khosrow Tahirov à la 66e minute.

Dans le même groupe, les Emirats Arabes Unis croiseront le fer à Djibouti. Pour le compte du groupe A, l'Egypte, pays hôte, a battu le Niger 1-0.

L'équipe marocaine participe à ce tournoi avec l'espoir de décrocher un troisième titre, après avoir été sacrée championne des éditions 1989 en Irak et 2011 au Maroc. Elle devra affronter son homologue djiboutienne mercredi prochain.

Seize équipes participent à la Coupe arabe des nations (U20), dont quatre non arabes : le Sénégal, champion en titre, le Niger, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

La Coupe arabe des nations U-20 est l'une des compétitions de l'Association arabe de football, dont le Maroc a accueilli la première édition en 1983 remportée par l'Irak en 1983.