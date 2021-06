RSF se déplace au Maroc pour suivre le procès de Raïssouni et Radi

Le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, a annoncé dimanche qu’il se rendrait au Maroc pour assister mardi aux procès des journalistes Omar Radi et Soulaimane Raïssouni, et soutenir la liberté de la presse.

Je me rendrai demain au #Maroc pour assister mardi aux procès des journalistes #OmarRadi et #SouleimanRaissouni et soutenir les militants de la liberté de la presse. Les autorités marocaines sont comptables de la vie de ce dernier. https://t.co/Ek0AZX7nOS @RSF_NordAfrique pic.twitter.com/acKAoCbSDk