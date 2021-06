Toulouse-Fès : Ryanair laisse une cinquantaine de passagers sur le carreau

Prévus d’embarquer samedi matin à 7h25 en direction de Fès, une cinquantaine de passagers à l’aéroport de Toulouse Blagnac ont vu partir l’avion sans eux, alors qu’ils étaient à l’heure et avaient leur carte d’embarquement. Selon les témoignages, l’avion serait parti avant l’heure.

«Quand on est passés dans la salle d’embarquement à 7h10 après deux heures d’attente à l’enregistrement, on nous a dit que l’avion était parti», raconte l’un des voyageurs à La Dépêche. Reprendre un billet ou obtenir un remboursement ne sera pas chose aisé, les vols affichant complets en saison estivale. Ce périple devient encore plus difficile pour les personnes âgées. «Je suis avec ma mère qui est en fauteuil roulant et on nous dit seulement de rentrer chez nous. Et ce n’est même pas Ryanair qui nous a répondu. Il n’y a personne de la compagnie ici. Ce ne sont que des sous-traitants», déplorent des passagers oubliées.

Difficilement joignable pendant plusieurs heures, Ryanair a fini par réagir. Selon BFM TV, la compagnie aérienne a promis d’entamer une procédure de remboursement pour les voyageurs oubliés. Mais ces derniers estiment que cette mesure reste insuffisante en pleine saison estivale. Ainsi, les passagers demandent à être placés sur un autre vol.