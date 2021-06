Espagne : La famille de Younes Blal remercie les Murciens pour leur mobilisation

L’Association marocaine des travailleurs immigrés (ATIM) a transmis une lettre aux habitants de Murcie, où Younes Blal a été tué dimanche dernier, victime d’un meurtre raciste. Au nom de la famille du défunt, le courrier fait part de la gratitude de la veuve du Marocain aux personnes qui se sont mobilisés pour soutenir les proches endeuillés.

«Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est important de ressentir le soutien, les expressions d’affection et de solidarité, en particulier du quartier et des citoyens ordinaires transmis à la famille de Younes», lit-on dans la lettre. «Nous nous référons à ces personnes qui nous ont tendu la main. Ils nous ont prêté une épaule sur laquelle pleurer, ils nous ont donné des mots d’encouragement», indiquent les proches.

Tout en se disant réconfortés des expressions d’affection à l’égard de Younes, décrit comme «un travailleur exemplaire, un honnête citoyen et un bon père de famille», la famille du défunt considère «dévastateur de voir les responsables qui utilisent et encouragent les mauvaises herbes et la haine entre les gens pour en profiter, indépendamment des énormes dommages qu’ils causent aux personnes et à la société».

«Que cette mort ébranle la conscience de ceux qui n’apparaissent que lorsque surviennent des malheurs, laissant de côté leurs obligations qui consistent à tout faire pour les éviter, par une volonté réelle et des moyens suffisants, car le racisme se combat avec l’application de la loi et avec des moyens.»

Samedi, la communauté musulmane de Murcie a pris part à des funérailles en plein air, organisée en hommage à Younes Blal avant le rapatriement de sa dépouille au Maroc, où il a été inhumé à Beni Mellal, sa ville d’origine. Dans ces démarches, la société civile, des responsables politiques, des Marocains d’Espagne et l’association ATIM a apporté son soutien moral et financier à la famille. Le dossier de rapatriement a été suivi par le consulat du Maroc à Murcie.