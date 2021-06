Espagne : Rapatriement au Maroc de la dépouille de Younes Blal, victime d’un meurtre raciste

Tué dimanche dernier à Murcie par un soldat retraité qui lui a tiré dessus à la fin d’une altercation, Younes Blal sera inhumé à Beni Mellal, sa ville d’origine au Maroc. Ce samedi matin, la communauté musulmane de Murcie a pris part à des funérailles qui lui ont été organisées dans sa ville de résidence, avant le rapatriement de sa dépouille vers la mère patrie.

Les membres de l’Association marocaine des travailleurs immigrés (ATIM) à Murcie ont accompagné les proches du défunt aujourd’hui à l’aéroport de Casablanca, où le corps sous scellée devrait arriver pour être transporté vers Beni Mellal. L’organisation a apporté son soutien moral et financier aux proches de la victime, leur garantissant notamment les billets d’avion pour tenir des funérailles au Maroc. Pour sa part, le consulat marocain dans la ville espagnole a pris en charge le dossier de rapatriement, après avoir été en contact avec la famille, a appris Yabiladi de l’ONG.

Miembros de Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes @ATIM_Esp estaríamos acompañando hoy sábado a los familiares del difunto Youness en el airopuerto de Casablanca hasta la localidad de origen del difunto en Beni Mellal. https://t.co/Lalhe1eD0C — Sabah صباح ❤️????? (@sabah_0106) June 19, 2021

A la suite du meurtre raciste, une vague d’indignation mais aussi de solidarité a été observée en Espagne. «L’ensemble de la société civile et les Marocains installés ici, tout le monde a contribué moralement et financièrement sans hésiter et a soutenu la famille de Younes dans cette épreuve», a déclaré ATIM-Murcie à notre rédaction. Dans la semaine, l’organisation a dénoncé un crime raciste et islamophobe, dans un contexte de banalisation des discours xénophobes de l’extrême droite. Des associations espagnoles et des responsables politiques ont appelé à qualifier les faits comme racistes.

Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à El Muelle, sur le Paseo Marítimo de Mazarrón. L’auteur présumé du crime, un homme de 52 ans originaire de la région, aurait eu avant cela une altercation avec la victime. Au cours des échanges, l’ancien soldat a proféré des commentaires selon lesquels «tous les Maures devraient être tués». Après cette rixe, l’accusé est rentré chez lui puis est revenu armé, pour tirer à bout portant sur Younes. Mercredi dernier, le tribunal d’instruction numéro 1 de Totana a ordonné le placement en détention du tireur.