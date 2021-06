Maroc : Le Hamas médiatise les réunions d’Haniyeh avec El Malki & Benchamach

Le chef du bureau politique du Hamas poursuit sa visite au Maroc. Ce vendredi 18 juin, Ismaël Haniyeh a été reçu par les présidents de la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, indique le mouvement islamiste palestinien.

A cette occasion, Habib El Malki s’est félicité de «la relation historique entre le Maroc et la Palestine» et a réitéré à Haniyeh «l’appui du Maroc, du Roi, du gouvernement, du Parlement et du peuple marocain au peuple palestinien», rapporte la même source.

El Malki a réaffirmé la position constante du royaume en faveur de la création d’un Etat palestinien avec Al Qods comme capitale. Les entretiens ont également porté «sur les perspectives de coopération avec la Chambre des représentants du Maroc dans l'appui des droits et de la lutte de notre peuple, et des moyens de soutenir notre peuple dans la ville occupée d’Al Qods», conclut le Hamas dans son communiqué.

Une fois n’est pas coutume, les services de communication du président de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers sont restés muets sur les réunions de Habib El Malki et Hakim Benchamach avec Ismaël Haniyeh.

Le chef du bureau politique de Hamas se trouve, depuis le mercredi 16 juin, au Maroc, officiellement sur «invitation du PJD». Le roi Mohammed VI a offert, jeudi soir, un dîner en son honneur, présidé par le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani.