Maroc : 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins identifiées pour Aïd al Adha

En préparation de l’Aïd al Adha pour cette année (2021/1442), la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et l’Association nationale ovine et caprine (ANOC) ont identifié 5,8 millions de têtes d’ovins et caprins destinés pour cette célébration. Ce chiffre est établi jusqu’au 17 juin, mais l’opération d’identification se poursuit.

Chargées par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts pour identifier les ovins et caprins, les deux organisations ont effectué ce processus, sous la supervision de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Par ailleurs, les services vétérinaires de l’Office ont enregistré jusqu’au 17 juin, plus de 240 000 unités d’engraissement d’ovins et caprins. 660 échantillons de viande et 359 échantillons d’aliments ont été prélevés pour analyse, indique un communiqué.

Il s’agit aussi de contrôler l’eau d’abreuvement et la circulation des fientes conditionnée par l’obtention d’un laissez-passer auprès des services vétérinaires de l’ONSSA, afin de suivre leur traçabilité.