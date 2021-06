Le Maroc vu par sa jeunesse à l'exposition «Nadra/Regard» du collectif Noorseen à Paris

La Fondation Maison du Maroc à Paris a renoué avec ses activités culturelles après une interruption imposée par le contexte sanitaire, avec le vernissage, jeudi soir, de l'exposition «Nadra/Regard» du collectif Noorseen, qui regroupe 14 jeunes photographes marocains qui livrent leur vision de leur pays. Créé en juin 2020 durant la pandémie mondiale, le collectif se donne pour mission d’amplifier la voix de jeunes artistes marocain(e)s sur la scène nationale et internationale et d’encourager la collaboration artistique entre talents émergents.

L'exposition, qui se tient simultanément à la Fondation Maison du Maroc (du 17 au 30 juin) et à la Galerie 127 Marrakech/Montreuil, spécialisée en photographie contemporaine, met en lumière la diversité artistique et de styles des membres du collectif Noorseen, transmise à travers les œuvres proposées à voir. Dans cette exposition, les jeunes photographes livrent 14 regards de leur Maroc, chaque artiste conversant avec le suivant grâce à différents thèmes communs traités, comme les rapports humains, l'architecture, la famille, les traditions et la modernité ou encore les enjeux sociaux.

«L’exposition est l’aboutissement d’un travail de six mois. Elle entend conjuguer les 14 regards de Noorseen sur le Maroc sur différents sujets, montrer leur vision authentique de leur pays et s’échapper du regard trop occidental et des clichés qu’on a l’habitude de voir», a déclaré à la MAP, Nora Moutawahid, à l’initiative de ce projet. «L’exposition c’est aussi un message social qui traite de différents sujets comme la difficulté pour les jeunes de trouver des opportunités artistiques au Maroc», souligne la jeune franco-marocaine, étudiante en métiers de la culture, chargée d’évènements culturels.

Les membres du collectif Noorseen représentent différentes régions du Maroc. Il s’agit d’Ali El Madani (Casablanca), Mehdi Aït Mellali (El Hajeb), Ismaïl Zaïdy (Marrakech), Fatimazohra Serri (Nador), Marouane Beslem (Oujda), Yassine Sellame (Marrakech), Hind Moumou (Rabat), Rida Tabit (Marrakech), Anass Ouaziz (Béni Mellal), Houssam Eddine Gorft (Guercif), Mohammed Amine Houari (Fès), Brahim Hour (Meknès), Jalal Bouhsain (Agadir) et Amine Faïz (Béni Mellal).