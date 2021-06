Le Maroc aux championnats du monde de bridge

Les équipes nationales seniors messieurs et dames de bridge ont assuré leur qualification aux championnats du monde de la discipline, prévus en Italie en mars prochain, à la faveur de leurs médailles respectivement en or et en argent lors de la 11ème édition des championnats d’Afrique, disputée à Casablanca. Lors d’une cérémonie tenue jeudi, le président de la Fédération royale marocaine de bridge, Abdellatif Belkouch a félicité l’équipe nationale messieurs pour son deuxième titre d’affilée, après celui de 2019 également à Casablanca, et l’équipe dames pour sa deuxième place, des performances qui permettent au Maroc d’être présent aux prochains championnats du monde.

Abdellatif Bellkouch a tenu à saluer la performance des autres équipes marocaines qui ont participé à cet événement quinze jours durant, à savoir l’équipe Open qui s’est classée quatrième, ainsi que l’équipe mixte. «C’était un championnat difficile. Heureusement, l’équipe du Maroc avait fait une très bonne partie ce qui nous a permis de gagner la médaille d’or. Nous sommes ravis de représenter le Maroc aux championnats du monde en Italie au mois de mars prochain», a réagi Jean Hayet, joueur du binôme qui a remporté la médaille d’or aux côtés d'Abdellah El Ghrari.

La sélection nationale, composée de Said Berrada, Abelkamel Rerhaye, Abdellah El Ghrari, Jean Hayet, Guy Cambournac et Khalil Bensouda, sera accompagnée de son homologue égyptienne, deuxième, tandis que l’Afrique du Sud a complété le podium.

Pour sa part, la capitaine de l’équipe nationale dames, Fatem Lahlou s’est dite «très contente» d’avoir participé à cet événement et que toute l'équipe est fière d’avoir remporté la médaille d’argent et d'assurer leur qualification, aux côtés des égyptiennes, sacrées championnes de cette édition, pour représenter le Maroc au championnat du monde en Italie.

Il est à noter que le bridge est le sport cérébral le plus répandu dans le monde avec 500 millions de bridgeuses et de bridgeurs professionnels et amateurs. Sa valeur éducative est reconnue par l'UNESCO et également par les départements de l'enseignement des 150 pays, y compris par le ministère marocain de l’éducation nationale depuis 2006.