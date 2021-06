Inclusion numérique et financière : La Banque mondiale accorde un prêt de 4 MMDH au Maroc

La Banque mondiale vient d'approuver un prêt d’environ 4 milliards de dirhams (450 millions de dollars) pour soutenir les réformes entreprises par le Maroc pour accroître l'accès du public aux services financiers et numériques. Il s'agit du deuxième crédit d'une série de trois financements pour la politique de développement de l'inclusion financière et numérique (DPF) et vise à étendre la disponibilité des services financiers et des infrastructures numériques pour les particuliers et les entreprises indique un communiqué de l'institution financière basée à Washington. La banque ajoute que ce prêt vise aussi à améliorer l'inclusion financière et l'entrepreneuriat numérique.

«La crise de Covid-19 a touché de manière disproportionnée les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les travailleurs informels et les petites entreprises. Pour ces segments de la société, l'amélioration de l'accès financier et numérique s'est avérée essentielle pour réduire leur exclusion sociale pendant la crise, et pour maintenir l'accès aux services de base et promouvoir l'entrepreneuriat numérique», a déclaré le directeur de la Banque mondiale pour le Maghreb, Jesko Hentschel. Il a ajouté que «le programme actuel articule la réponse d’urgence du Maroc au Covid-19 en jetant les bases d’un meilleur accès aux services numériques sans papier, avec des réformes transformatrices conçues pour créer des opportunités à long terme».

Conformément au premier DPF, le programme actuel ambitionne d'approfondir les réformes visant à renforcer la résilience financière des ménages et des micros, petites et moyennes entreprises (MPME). «L'amélioration de l'accès au financement pour les start-ups et les petites entreprises est un objectif clé de cette opération d'appui budgétaire, qui met également l'accent sur l'élargissement de l'accès à la micro-assurance en tant que clé du renforcement de la résilience», a expliqué, pour sa part, l'économiste principal et co-chef d'équipe, Onur Ozlu.

La banque ajoute que «ce programme favorisera des solutions de financement innovantes, telles que le financement participatif, un secteur émergent dans lequel le Maroc figure parmi les leaders au Moyen-Orient et en Afrique du Nord».