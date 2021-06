Le Belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui à la tête du ballet du Grand Théâtre de Genève

Le chorégraphe et danseur belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui va diriger le ballet du Grand Théâtre de Genève (Suisse) à partir de juin 2022 pour cinq ans. A 45 ans, il succède à Philippe Cohen qui prend sa retraite. Il a été présenté à la presse, jeudi, par le directeur général du Grand Théâtre de Genève Aviel Cahn, qui le décrit comme étant une «figure phare de la danse».

Aviel Cahn «voulait un artiste et un créateur capable de jouer tous les vocabulaires de la danse», a rapporté le média suisse romand Radio Lac. Le choix de Sidi Larbi Cherkaoui fait écho au «dialogue interculturel et à l’ouverture sur la cité voulus par l’institution». «Autre atout majeur du Belgo-Marocain : son carnet d’adresses très fourni qui permettra des collaborations intéressantes, selon M.Cahn qui a connu Sidi Larbi Cherkaoui quand il dirigeait l’Opéra des Flandres», a ajouté la même source.

Sur le plan culture, Sidi Larbi Cherkaoui est d’ailleurs connu pour mettre en avant les questions d’identité, «du rapport à l’autre et du genre dans un langage physiquement exigeant». Il compte à son actif plus d’une cinquantaine de chorégraphies, que ce soit sur les scènes classiques ou contemporaines. Il a collaboré à plusieurs reprises avec le Grand Théâtre de Genève, où il a monté «Loin» en 2005 et 2008 déjà, «Fall» en octobre 2019 et «Pelléas et Mélisande» début 2021, rappelle Radio Lac.