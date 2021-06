«Dans la maison», un documentaire de la Belgo-marocaine Karima Saïdi sur l’Alzheimer

Réalisé par la Belgo-marocaine Karima Saïdi, le documentaire «Dans la maison» a été projeté en avant-première, jeudi à Bruxelles au Cinéma Palace. En Belgique, il sortira en salles le 23 juin, tandis qu’une diffusion est prévue en juillet sur la RTBF, puis sur 2M à une date ultérieure, puisque la chaîne marocaine a participé à la coproduction du film.

Karima Saïdi donne la parole à sa mère, atteinte d’Alzheimer. Cette femme marocaine audacieuse et déterminée a choisi de vivre en Belgique, à partir des années 1960. Elle a élevé ses enfants seule, dans une grande modernité puisée dans sa propre culture. Ce documentaire est l’occasion pour la réalisatrice de questionner la mémoire de sa maman, de sa famille, celle du Maroc et de la Belgique.

Il s’agit du portrait d’une mère qui s’en va et de sa fille qui reste et qui porte la continuité de cette histoire tissée entre deux pays, deux cultures et deux réalités. Un film qui déconstruit les clichés et raconte l’exil dans une atmosphère intimiste et des ressentis universels.