Collectivités : Les fonctionnaires diplômés menacent de boycotter les prochaines élections

A quelques semaines des élections législatives et communales prévues au Maroc cet été, les fonctionnaires diplômés des collectivités territoriales ont menacé de boycotter la surveillance des bureaux de vote, appelant à la régularisation de leur situation administrative et financière. Dans un communiqué de leur coordination, relayé par des médias, ces fonctionnaires ont ainsi accusé le ministère de l’Intérieur de les marginaliser. Ils réagissent ainsi à des précisions récentes du ministère de l’Intérieur qui a affirmé être disposé au dialogue pour parvenir à un règlement selon les lois et textes en vigueur ainsi que le besoin des collectivités territoriales. Le département a également écarté toute promotion directe, évoquant la possibilité d’organiser plutôt des concours.

Pour la coordination, qui a refusé les déclarations du département de tutelle et qui appelle à un sit-in devant la Direction générale des collectivités territoriales à Rabat, le ministère refuse de régulariser la situation de ses fonctionnaires. De plus, les arguments sont infondés, selon la même source qui brandit le Dahir de 1963 autorisant des promotions pour les fonctionnaires diplômés. Ceux-ci appellent ainsi à l’application de ce texte et rappellent que des fonctionnaires dans d’autres ministères, comme la Santé, la Justice et l’Education nationale, en bénéficient.

En plus de boycotter l'encadrement des prochains rendez-vous électoraux, la Coordination nationale des fonctionnaires diplômés des collectivités territoriales appelle ses membres à «abandonner toutes responsabilités et tâches qui ne sont pas à la hauteur de leurs grades» et boycotter «toutes les formations entreprises par le ministère de l'Intérieur».