Ceuta : La crise migratoire coûte 3 millions d'euros par mois, déclare Juan Vivas

Le gouvernement local à Ceuta a estimé, jeudi, les dépenses actuelles liées à la crise migratoire qu’a connue la ville, avec l’exode de milliers de Marocains, à environ 3 millions d'euros par mois. Lors d’une déclaration devant la presse, le président de Ceuta Juan Vivas a assuré que la ville considère avoir «répondu de la meilleure façon» aux défis, rappelant qu’«un millier de mineurs ont été accueillis avec ce qui était disponible», en l’occurrence les différents refuges pour mineurs, dont celui de Piniers, en plus des entrepôts de Tarajal.

Juan Vivas a également assuré que l’accueil de 200 mineurs étrangers non accompagnés (MENA) dans différentes parties du pays en «mesure de solidarité» reste «insuffisant, compte tenu du nombre de mineurs qui se sont retrouvés piégés» dans la ville. «La voie la plus favorable serait le regroupement familial et il faudra continuer d'insister là-dessus. Mais si aucun progrès n'est fait, les travaux se poursuivront pour les transferts vers l'autre côté du détroit», a-t-il ajouté, en référence au transfert d’une dizaine de mineurs non accompagnés vers les îles Baléares, la semaine dernière.

Devant la presse, le président de Ceuta a qualifié la situation à Ceuta de «très grave» et «insoutenable», accusant les autorités marocaines d’avoir «remis en cause la souveraineté» espagnole.

«Ceuta a retenu son souffle. Aujourd'hui marque un mois depuis ce triste épisode, qui a été l'un des pires moments de l'histoire.»

Juan Vivas a indiqué qu'après ces événements, il est devenu clair que «la frontière n'est pas seulement celle de l'Espagne mais aussi celle de l'Europe et sa protection et sa sécurité doivent être garanties par tous les États membres». Tout en affirmant que la ville ne fait pas que «demander de l’aide» et s’est mobilisée pour adopter des mesures destinées à atténuer cette crise, il a rappelé que quelque 3 000 personnes sont restées à Ceuta sur les 12 000 qui y ont accédé de manière irrégulière. «Nombre d'entre elles se trouvent dans une situation précaire, qui ne cesser de se dégrader jour après jour», a-t-il mis en garde.