Le PAM demande à Laftit et Bourita de rapatrier deux enfants marocains bloqués en Turquie

Le secrétaire général du Parti de l’Authenticité et de la modernité (PAM) a adressé, jeudi, une lettre aux ministres de l'Intérieur Abdelouafi Laftit et des Affaires étrangères Nasser Bourita, pour demander le rapatriement de deux enfants marocains bloqués en Turquie et leur permettre de rejoindre leur famille au Maroc. Abdellatif Ouahbi y raconte l’histoire de ces deux mineurs, à commencer par leur père qui s’est rendu en Syrie en avril 2014, «séduits par certaines parties», avec sa fille aînée.

L’avocat et secrétaire général du PAM ajoute que ce Marocain, ayant travaillé dans le commerce, a été interpellé et arrêté par les Forces démocratiques syriennes en février 2019. «Sa fille a perdu la vie et sa femme et ses deux autres enfants l’ont rejoint par la suite», ajoute la lettre. Ainsi, la femme d’Omar Ben Hamdan et ses deux enfants, Othman et Fatima vivent en Syrie depuis plus de deux ans, poursuit Abdellatif Ouahbi, qui rappelle que le père de famille a «préparé tous les documents attestant du droit de ses deux enfants à regagner la mère patrie».

«Compte tenu de la situation humanitaire des deux enfants, Othman Ben Hamdan et Fatima Ben Hamdan, nous vous demandons de prendre des mesures nécessaire pour leur permettre de rejoindre leur famille au Maroc», conclut la lettre.