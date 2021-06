El Othmani : Les hautes instructions royales ont eu un écho favorable auprès des MRE

Le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani a souligné, jeudi, que les très hautes instructions du Roi Mohammed VI pour faciliter le retour des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger au pays à des prix abordables ont eu un écho favorable auprès des MRE et ont encouragé nombre d'entre eux à visiter leur pays en dépit du contexte de Covid-19 et les difficultés qu'ils ont enduré dans leurs pays de résidence durant cette période de pandémie. Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, tenue en présentiel, il a relevé que la haute sollicitude royale «donnera à cet été une saveur particulière et permettra aux MRE de rattraper ce qu'ils ont perdu durant l'année dernière», indique un communiqué rendu public à l'issue du conseil.

Qualifiant de «fait marquant» l’intervention royal et les instructions données aux autorités compétentes et à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d'œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, Saadeddine El Othmani a rappelé que le souverain a ordonné aussi à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables et d’assurer un nombre suffisant de rotations. Il a noté que l’objectif est de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.