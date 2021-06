Le roi Mohammed VI offre un dîner en l’honneur d’Ismaël Haniyeh

Le parrainage royal de la visite au Maroc du chef du bureau politique du Hamas devient officiel. Ce soir, le roi Mohammed VI a offert un dîner en l’honneur d’Ismaël Haniyeh et de la délégation palestinienne qui l’accompagne, présidé par le chef du gouvernement, indique Al Aoula dans son JT arabophone de 21 heures.

Les images diffusées par la chaîne officielle, depuis la résidence du chef du gouvernement, montrent surtout la présence de membres du PJD, dont notamment Saad-Eddine El Othmani, et la ministre de la Famille et de la Solidarité, Jamila El Moussali. Al Aoula a fait également état de la présence au dîner royal de «ressortissants palestiniens installés au Maroc et de personnalités marocaines syndicales et de la société civile».

Il est lieu de signaler que l'ancien chef du bureau politique du mouvement Hamas, Khaled Mechaal, n’a pas eu droit à ces égards lors de son déplacement au royaume en décembre 2017. Un honneur réservé traditionnellement aux Premiers ministres de pays amis qui effectuent des visites de travail au Maroc, comme Recep Tayyip Erdogan en 2013 ou Manuel Valls en 2015.